Пермь, 26 февраля 2021, 12:48 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 26 февраля, выявлено 203 случая заражения коронавирусом, что на девять меньше предыдущего суточного показателя, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19
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Ежесуточный прирост случаев заражения в регионе составил 0,4% (на 25 февраля — 0,5%), а коэффициент распространения — 0,91 (на 24 февраля — 0,93).
С начала пандемии в Прикамье зафиксировано 46 453 носителя коронавируса. Вылечились 38 525 человек. В больницах продолжают лечение 962 пациента с COVID-19.
Жертвой коронавирусной инфекции стали 1709 человек (в том числе девять за последние сутки. От сопутствующих заболеваний умерли 1169 носителей коронавируса.