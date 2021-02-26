Тбилиси, , 12:49 — REGNUM Протесты, которые начались в Тбилиси 26 февраля, скорее всего, не повлекут за собой массовые беспорядки. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Алуда Гудушаури.

Оппозиционные партии планируют провести митинг в 15:00 по тбилисскому времени (14:00) возле здания парламента. Протестующие в настоящее время проводят протестное шествие от Тбилисской государственной филармонии в направлении законодательного органа.

«Митинг, который на сегодня анонсировала оппозиция, думаю, пройдет в рамках закона. Я не думаю, что кто-то будет предпринимать какие-либо действия, которые уже стали для них (представителей оппозиции, прим. — ИА REGNUM) привычными», — сказал Гудушаури.

Он добавил, что в парламенте не введены особые меры безопасности, во дворе находятся только несколько пожарных машин.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы», и объявили бойкот парламенту. После того, как 23 февраля был арестован Мелия, ситуация усугубилась. Лидеры оппозиционных партий договорились с 26 февраля начать бессрочную акцию протеста, на которой требуют от властей освободить Мелию и провести досрочные парламентские выборы.

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