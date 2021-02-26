Москва, , 12:51 — REGNUM Специальные трехколёсные электровелосипеды протестируют в Москве на возможность доставки еды. Об этом 26 февраля сообщается на сайте столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

По задумке разработчиков, новая технология поможет доставлять еду в радиусе от трёх до пяти километров в течение получаса без дополнительных затрат. Испытания проводятся в рамках городской программы пилотного тестирования инновационных решений.

В числе плюсов трёхколёсного велосипеда с электрическим двигателем называется высокая маневренность и небольшие габариты. За счет этого он способе оперативно двигаться в потоке автомобилей. Причем перемещение на нём не требует значительных физических нагрузок от курьера. Это транспортное средство неприхотливо в ремонте и обслуживании, но при этом способно развивать скорость до 50 км/ч. Кроме того, установленный на нем мотор Mid-Drive позволяет беспрепятственно доставлять груз в любых погодных условиях.

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