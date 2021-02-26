Москва, , 13:23 — REGNUM Деятельность группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, пресекли правоохранители в Москве. Об этом сообщает 26 февраля пресс-служба МВД России.

Участников группы подозревают в незаконных финансовых операциях. Предположительно, они открывали и вели банковские счета, занимались инкассацией и кассовым обслуживанием. Средства клиентов злоумышленники выводили из оборота с помощью фиктивных договоров.

«Злоумышленники действовали в нескольких регионах страны, используя около двухсот созданных ими подконтрольных организаций», — указали в МВД.

Нелегальный доход «банкиров» превысил, по предварительным данным, 1 млрд рублей. Семь подозреваемых задержаны, в их числе — предполагаемый организатор. Это жительница Москвы в возрасте 56 лет.

Оперативники провели 14 обысков, изъяли телефоны, банковские карты, документацию и прочее. Со всех подозреваемых взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ, «Незаконная банковская деятельность».