Москва, , 12:45 — REGNUM Россия имеет одни из самых лучших вакцин в мире. Об этом на открытии выставки, посвященной истории российского лидерства в области вирусологии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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"У нас одни из самых лучших вакцин в мире, это большой подвиг российских ученых, надо этим гордиться. Многие враги России пытаются подорвать доверие к России [и её вакцинам]», — сказал Дмитриев.

По его словам, причина таких усилий, направленных на подрыв доверия к российской вакцине, кроется в том, что российская вакцина «Спутник V» — «одна из самых лучших в мире, и они просто боятся ее».