Афины , , 12:49 — REGNUM В Греции за последние 24 часа выявили 1784 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 25 февраля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

Отмечается, что с начала пандемии в стране выявили в общей сложности 186 469 случаев заражения. В общей сложности 367 пациентов находятся на ИВЛ по всей стране. Их средний возраст — 69 лет. 86,1% имеют основное заболевание и/или находится в возрасте 70 лет и более.

1315 пациентов были выписаны из реанимации за время пандемии. 39 человек умерли от COVID-19 за последние 24 часа. Число умерших с начала пандемии в Греции составило 6410 человек. Из них 95,7% имели основное заболевание и/или были в возрасте 70 лет и старше.

Средний возраст новых зараженных составляет 44 года, а средний возраст умерших — 79 лет.

Сутками ранее в Греции выявили 1913 новых случаев заражения SARS-CoV-2.