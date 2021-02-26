Белгород, , 12:53 — REGNUM Партия средств индивидуальной защиты для медработников поступила в Белгородскую область. В рамках федеральной поставки получены 3,3 млн масок, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в региональном оперативном штабе.

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На аптечный склад «Резерв» доставлены маски, а также 224 тысячи защитных костюмов, 650 тысяч пар медицинских перчаток, 410 тысяч респираторов 25 тысяч защитных очков и 12 тысяч литров кожного антисептика. Этого хватит, чтобы обеспечить медработников средствами защиты до конца 2021 года.

В Белгородской области функционируют 11 ковид-госпиталей, куда в первую очередь направят СИЗы. В этих стационарах работают свыше 5,5 тысячи медиков. Также комплекты защиты распределят по другим лечебно-профилактическим учреждениям региона.