Баку, , 12:46 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что России не нужно участвовать в модернизации вооруженных сил (ВС) Армении. Такое мнение 26 февраля он высказал на пресс-конференции для журналистов.

Азербайджанский президент напомнил, что ранее со стороны Еревана прозвучали заявления о том, что Россия будет участвовать в модернизации армянской армии.

«Для чего?», — задался вопросом Алиев.

Также он отметил, что, по его мнению, «стране, где царит хаос, где разворачивается трагикомедия то ли с совершенным переворотом, то ли не совершенном» не следует давать оружие для того, чтобы избежать «очередной трагедии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что представители миротворческих сил России успешно выполняют свою миссию в Нагорном Карабахе.