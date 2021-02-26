Вашингтон, , 12:44 — REGNUM PlayStation назвала дату релиза игры Kena: Bridge of Spirits, разработкой которой занимается студия Ember Lab. Анонсирующий трейлер был опубликован 26 февраля на YouTube-канале компании.

В конце ролика зрителям сообщили, что игра выйдет на консолях PS4 и PS5 24 августа 2021 года. Релиз Kena: Bridge of Spirits также состоится на ПК — игру можно будет купить в магазине Epic Games Store.

Kena: Bridge of Spirits — это приключенческая игра в виде от третьего лица, в которой геймерам предложат управлять действиями молодой девушки, использующей свои магические способности для того, чтобы помогать умершим людям перейти в духовный мир.

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