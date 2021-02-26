Кемерово, , 12:44 — REGNUM В Кемеровской области в ближайшее время ожидается похолодание. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

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«Ночью 27 февраля 2021 года на территории Кемеровской области ожидается похолодание, минимальная температура воздуха местами −31…−36°С», — уточняется в прогнозе.

Завтра, 27 февраля, в Кузбассе будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшой снег, ночью местами позёмок, метели, местами дым, дымка.