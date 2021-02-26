Касли, Челябинская область, , 12:44 — REGNUM Бывший глава Каслинского района Челябинской области Александр Грачев возместит в бюджет более 2,2 млн рублей. Такое решение принял суд, сообщает пресс-служба облпрокураутуры.

Эти средства пойдут в счёт компенсации ущерба от уничтожения объекта культурного наследия. В 2012—2013 годах он выделил местным жителям два участка, на которых были права третьих лиц, а в 2014 году передал «Дом купца Хозяинова» для ведения хозяйственной деятельности. Дом в итоге был уничтожен, а на его месте построили новый.

13 июня 2018 года Каслинский горсуд осудил его за превышение должностных полномочий и назначил условное наказание, от которого освободил по амнистии. А затем прокурор обратился в суд для взыскания с теперь уже бывшего главы 2 279 493 рублей. Суд удовлетворил это требование. В случае вступления решения в силу деньги получит бюджет Каслинского района.