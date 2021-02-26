Томск, , 12:44 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлен 51 носитель коронавируса, выздоровели 42 человека, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 30 164 случая заражения коронавирусом, выздоровели 28 036 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в регионе было выявлено 56 носителей коронавируса, выздоровели 48 человек.

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