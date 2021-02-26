Токио, , 12:45 — REGNUM Японская компания Infiniti представила видеотизер кроссовера QX60 второго поколения. Видео размещено на канале компании в YouTube.

Представлен новый кроссовер будет в 2021 году. В ролике сообщается о тяговых характеристиках кроссовера, которые были улучшены на 20% за счёт новой коробке передач.

По предварительной информации, под капотом нового Infiniti QX60 будет стоять все тот же шестицилиндровый мотор объёмом 3,5 л мощностью 299 л. с. Однако трансмиссия у автомобиля будет другая. Вместо вариатора новинка будет оснащена девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Тяговое усилие в топовых версиях модели возрастет до 2721 кг. Таким образом, Infiniti QX60 сможет буксировать 7-метровый автодом.

Также новинка будет оснащена модернизированной системой охлаждения трансмиссии, усиленным штатным фаркопом и специально настроенной системой динамической стабилизации.

Ранее стало известно, что американская компания Lordstown Motors готовит для гонок SCORE International в Мексике электровнедорожник San Felipe 250 Race Truck.

Читайте также: BMW представил новый хэтчбек MINI 5 Door