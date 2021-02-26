Кострома, 26 февраля, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Костромские врачи и фигуристы рассказали горожанам, как правильно пережить резкое потепление — передаёт ГТРК «Кострома».

Наталья Диева Заснеженная улица в Костроме

Заведующий поликлиническим отделением травматологии и ортопедии городской больницы Костромы Александр Тащилин советует костромичам заменить широкие шаги на «гусиную» поступь и не держать руки в карманах ради равновесия. Также врач напомнил о том, что обувь для межсезонных прогулок лучше выбирать без неудобных каблуков и снабжать её специальными противоскользящими насадками — ледоступами.

Юная фигуристка Лера Тюняева посоветовала горожанам «правильно падать, и терпеть». Её наставница — тренер по фигурному катанию Дина Кузнецова считает, что людям стоит научиться технике правильного падения.

«По возможности, нужно перенести центр тяжести вперёд и упасть лицом вперёд. При этом согнув руки и пытаясь продвинуться вперёд при падении, чтобы удар не пришелся на одну определенную часть тела. Если человек падает назад — по возможности округлить спину, наклонить голову к груди. Сгруппироваться», — сказала Дина Кузнецова.

Сегодня, 26 февраля в городскую больницу Костромы с «гололёдными» травмами обратились около 100 человек. В самые тяжёлые дни травмпункт принимает до 140 человек с ушибами и переломами. Большей части из них накладывают гипс.

Напомним, резкое потепление и перепады температур в Костромской области ожидаются с 27 февраля. Ситуацию с гололедными травмами может сильно осложнить большой объем осадков, выпавший в области за последние сутки. Из-за резкого потепления снег растает и большинство улиц областного центра традиционно превратятся в каток. При этом, костромской администрации не хватает сил и средств для решения этой проблемы — в распоряжении муниципальных учреждений имеется всего 83 единицы техники и 126 рабочих. Для того, чтобы содержать город в безупречной чистоте, Костроме необходимо в два раза больше техники и работников.