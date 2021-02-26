Казань, , 12:47 — REGNUM В Татарии в 2020 году учреждения культуры посетили около 23 млн человек. Показатель посещаемости составил почти 78%. Об этом сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«22 млн 92 тыс. человек посетили наши учреждения, что на 45% в среднем выше уровня посещаемости по стране», — сказала она. В республике надеются, что до 2030 года учреждения культуры в год будут посещать более 160 млн человек. В целом по стране масштабы посещаемости за предстоящие девять лет, с учетом онлайн и бесплатных посещений, должны вырасти в три раза, добавила Аюпова.

В текущем году в рамках федерального проекта «Цифровая культура», который включен в нацпроект «Культура» появятся еще два виртуальных концертных зала в Альметьевске и Набережных Челнах. В первом городе — на базе центральной детской библиотеки имени Тукая, в автограде — в центре культуры «Кызыл тау».

В 2020 году на реализацию нацпроекта «Культура» в Татарии выделялось 279 млн рублей. Из них 106 млн рублей направили на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для 14 образовательных учреждений культуры, При этом не учтена сумма почти в 250 млн рублей, которую потратили на реконструкцию школ искусств, уточнила министр.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2021 году в Казани запланировали капитальный ремонт двух музыкальных школ — №2 и №10. В 2022 году наметили капитально отремонтировать детскую художественную школу №7 по улице Индустриальной и детскую музыкальную школу №7 по улице Космонавтов.

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