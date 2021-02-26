Афины , , 13:38 — REGNUM Греция приветствует заявление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о проведении неофициального саммита по кипрскому вопросу, который состоится в Женеве 27−29 апреля. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Греции от 25 февраля.

Цель этой конференции — найти точки соприкосновения, которые приведут к существенным переговорам по урегулированию кипрского вопроса, подчеркнули в министерстве.

В МИД Греции отметили, что потенциальное решение должно основываться на резолюциях Совета Безопасности ООН, должно быть совместимо с европейским правом и должно привести к функциональной и устойчивой двухобщинной, двухзональной федерации.

Греция готова принять участие в предстоящей Женевской встрече, чтобы внести конструктивный вклад в достижение цели неофициального саммита, отметили в министерстве.