Киев, , 12:44 — REGNUM На Украине отмечают День сопротивления «оккупации» Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля в своём видеообращении.

«Крым был сердцем Украины. Солнечным, добрым, светлым. Семь лет назад у нас вырвали сердце», — рассказал он.

Зеленский отметил, что для улучшения отношений с Украиной, те, кто «вырвал её сердце», должны «вернуть» Крым.

Президент Украины сообщил, что подписал ряд указов, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию» Крыма. Речь идёт о создании так называемой «Крымской платформы» — международной площадки, на которой Украина будет искать способы «вернуть» утраченный полуостров, а также о мерах поддержке языка и культуры крымских татар.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство участников поддержало воссоединение с РФ. Поводом для проведения референдума стал государственный переворот в Киеве, в результате которого к власти пришли люди, начавшие гражданскую войну в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал создание «Крымской платформы», а также выступил за продолжение сотрудничества с Украиной по вопросу Крыма.

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