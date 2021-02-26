26 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

В связи с принятием в ближайшие годы на вооружение ВС РФ перспективных крылатых ракет, как гиперзвуковых, так и неограниченной дальности с ядерной силовой установкой, возможность Соединённых Штатов в обозримом будущем создать эффективную противоракетную оборону для защиты от крылатых ракет оценивается близкой к нулю.

Владимир Васильев, , 14:31 — REGNUM Федеральное агентство «Управление Конгресса США по бюджету» (the Congressional Budget Office — CBO) в феврале 2021 года в открытом доступе опубликовало доклад под названием «Национальная противоракетная оборона от крылатых ракет: проблемы и альтернативы».

Лори Робинсон Norad.mil

Документ подготовлен по запросу председателя комитета по вооружённым силам палаты представителей США. Он посвящён определению уровня защиты территории США от крылатых ракет дальнего радиуса действия, комплекса мер по созданию такой системы ПРО и необходимого объёма финансирования.

Следует заметить, что американские официальные лица данным вопросом были обеспокоены и раньше. В частности, глава Северного командования Вооружённых сил США генерал Лори Робинсон, выступая в марте 2018 года на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената США, отметила: «Россия уделяет первоочередное внимание разработке новейших крылатых ракет, способных представлять опасность объектам в Северной Америке на гораздо больших расстояниях, чем мы видели раньше. Эти системы представляют растущую угрозу для Северной Америки из-за их большой дальности».

Лори Робинсон Norad.mil

Генерал Робинсон также сказала: «Я обеспокоена возможностями этих новейших крылатых ракет, которые могут быть запущены с бомбардировщиков или подводных лодок с гораздо больших расстояний, чем у устаревших систем, и преодолеть нашу ПВО».

По мнению главы Северного командования, для обеспечения защиты от новейших крылатых ракет необходимо продолжать вкладывать средства в разработку радаров и оборонительных систем, а также разработать новую тактику и методику для противодействия российским ракетам.

Вернёмся к докладу Управления Конгресса США по бюджету (далее — Управления или CBO). Авторы документа пришли к неутешительному выводу.

Приведём цитату: «В последние годы возникли опасения, что другой тип оружия — крылатые ракеты для поражения стационарных и движущихся наземных целей — также может представлять угрозу для территории США. К сожалению, системы, которые американские военные развернули для защиты Соединённых Штатов от боеголовок баллистических ракет, летящих высоко над атмосферой, плохо подходят для противодействия крылатым ракетам, которые летят близко к поверхности земли».

По мнению Управления, задача построения национальной противоракетной обороны от крылатых ракет является выполнимой, но дорогостоящей. Затраты на развёртывание этой системы и затраты на её эксплуатацию в течение 20 лет в зависимости от выбранной архитектуры колеблются в пределах от 75 до 465 миллиардов долларов США. Данная потенциальная ПРО охватывает 48 штатов США и округ Колумбия. Построение системы защиты от удара крылатыми ракетами Аляски, Гавайев и ещё ряда территорий, например, соседней Канады, увеличит указанные выше расходы.

Расчёты проводились при некоторых оперативных ограничениях, которые предполагают наличие в определённое время и в определённом месте не более восьми зенитных управляемых ракет большой дальности и двух истребителей-перехватчиков. Очевидно, что этими силами массированный удар крылатыми ракетами отразить невозможно даже при 100%-ной боевой эффективности.

В качестве такого примера в докладе приведена российская атомная многоцелевая подводная лодка проекта 885 «Ясень», которая располагает 32 крылатыми ракетами в восьми вертикальных пусковых шахтах. Следует уточнить, что подлодка проекта 885 «Ясень» может нести в каждой из восьми вертикальных пусковых шахт по четыре крылатые ракеты 3М55 «Оникс», по пять крылатых ракет меньшего диаметра 3М14 «Калибр» или по четыре перспективные гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 «Циркон». А российская подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» имеет уже десять вертикальных пусковых шахт.

Атомная подводная лодка «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» Mil.ru

Получается, что даже теоретический облик американской противоракетной обороны от крылатых ракет на массированный ракетный удар не рассчитан. То есть для такой страны, как Россия, данная ПРО не представляет серьёзного препятствия.

Затронем тему гиперзвуковых крылатых ракет. Здесь всё ещё интереснее. Вопрос противодействия данному типу угроз в докладе Управления Конгресса США по бюджету не изучался: «CBO не рассматривает средства защиты для поражения гиперзвуковых угроз в этом докладе. Чтобы защитить территорию США от потенциальных гиперзвуковых ракет, возможно, потребуется разработать ещё одну оборонительную архитектуру».

Обращаем внимание, что в 2022 году Россия планирует поставить на вооружение гиперзвуковую крылатую ракету 3М22 «Циркон» морского базирования. Её дальность полёта превышает 1000 километров, а скорость достигает 8−9 Махов. Испытания с надводного корабля успешно завершены, осталось провести испытания с подводной лодки. Выходит, что в следующем году в ВМФ РФ начнут поступать гиперзвуковые крылатые ракеты 3М22 «Циркон», а в США нет даже теоретической концепции, как бороться с такой угрозой.

Уместно будет вспомнить ещё одну российскую перспективную разработку — стратегическую крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем, которая должна поступить на вооружение через несколько лет. Она относится к ракетам наземного базирования. Характеристики «Буревестника» по дальности полёта дают возможность заходить на территорию США с любой стороны, обходить районы ПВО и ПРО.

Российская стратегическая авиация располагает проверенными крылатыми ракетами воздушного базирования X-101 (с обычной боеголовкой) и X-102 (с термоядерной боеголовкой), имеющими максимальную дальность полёта до 5500 километров. Ракета дозвуковая, но создана с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Круговое вероятное отклонение от цели для варианта X-101 находится в пределах семи метров на дальности 5500 километров.

Авиационная крылатая ракета Х-101 под крылом дальнего бомбардировщика Ту-95МСМ Dmitry Terekhov

Таким образом, на данный момент Соединённые Штаты не располагают противоракетной обороной от крылатых ракет, предназначенных для поражения стационарных и движущихся наземных целей. Варианты построения архитектуры перспективной американской ПРО для противодействия данной угрозе рассчитываются максимум под ограниченный ракетный удар. Соответственно, для России, способной к массированному удару крылатыми ракетами, данная потенциальная ПРО не будет серьёзным препятствием.

В связи с принятием в ближайшие годы на вооружение ВС РФ перспективных крылатых ракет, как гиперзвуковых, так и неограниченной дальности с ядерной силовой установкой, возможность Соединённых Штатов в обозримом будущем создать эффективную противоракетную оборону для защиты от крылатых ракет оценивается близкой к нулю.