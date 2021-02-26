Сеул, , 12:56 — REGNUM В Южной Корее приняли меры для стабилизации цен на куриные яйца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

По их словам, в марте текущего года планируется закупить порядка 20 млн куриных яиц. Известно, что с конца января в Южную Корею было ввезено около 44 млн яиц.

Из-за распространения птичьего гриппа по стране в январе цены на яйца выросли на 15,2% в годовом исчислении.

Читайте также: В Южной Корее выявили 102 очага птичьего гриппа

Напомним, что в январе в преддверии Нового года по лунному календарю правительство Южной Кореи представило меры по стабилизации ситуации на рынке продовольствия.

А также: В Южной Корее представили план по стабилизации цен на рынке продовольствия