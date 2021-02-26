Вашингтон, 26 февраля, 2021, 12:32 — ИА Регнум. По меньшей мере 17 человек погибли в результате авиаудара, населенного ВВС США в Сирии, сообщает 26 февраля со ссылкой на источники Reuters.

U.S. Marine Corps Авиаудар

На данный момент официальные лица арабской республики не прокомментировали нападение со стороны американских военных.

Ранее в Пентагоне отметили, что целью их удара стали военные объекты, принадлежащие вооруженным формированиям, которые поддерживает Иран.