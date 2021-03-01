Специалисты изучают причину инцидента. Жилой дом, расположенный по адресу Мещерский бульвар, дом 3, корпус 2, газифицирован не был.

Взрыв разрушил помещение кафе, под обломками оказались два человека. Легкое ранение получил нижегородец, находившийся в соседней стоматологии. В самом доме выбило стекла, повреждены автомобили во дворе. 106 человек, в том числе 18 детей, эвакуированы, спасатели разбирают завалы.

Утром 26 февраля 2021 года в Нижнем Новгороде произошел взрыв бытового газа в кафе, расположенном в пристрое около 12-этажного жилого дома.

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Инцидент произошел 26 февраля примерно в 9:15 утра в цокольном помещении девятиэтажного дома на Мещерском бульваре в Заречной части Нижнего Новгорода.

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Здание, в котором произошёл взрыв, находится напротив входа на станцию метро «Стрелка». Ударная волна задела припаркованные рядом автомобили.

По словам жителей дома, запах газа они ощущали за несколько часов до инцидента.

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Для обогрева эвакуированных жителей на месте и для перевозки их в ближайший пункт размещения власти Нижнего Новгорода выделили автобусы. Пункт временного размещения — одна из ближайших школ.

«Для обследования несущих конструкций дома будут привлечены эксперты. Лишь после их заключения будет принято решение о возврате жителей в свой дом», — заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин.

На месте взрыва в Нижнем Новгороде работают девять машин скорой помощи и три бригады Центра медицины катастроф. Медицинская помощь оказывается на месте, один человек был направлен в травмпункт с легким ранением головы.

Пострадавший мужчина 1979 года рождения доставлен в больницу. По предварительным данным, ещё два человека находятся под завалами.

12:42 26.02.2021

К взрыву в кафе, расположенном в жилом доме в Нижнем Новгороде, могла привести неисправность газового оборудования. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

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12:42 26.02.2021 На месте происшествия работают заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, заместитель главы города Дмитрий Сивохин, представители экстренных служб. Читайте также: Нижегородские власти сообщили о раненых и эвакуированных при взрыве газа

12:43 26.02.2021 «Мы окажем помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально. Выделим средства в случае необходимости на первоначальное размещение жителей в ближайших гостиничных комплексах до момента, когда им можно будет вернуться в свои квартиры», — мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. Читайте также: Нижегородские власти окажут помощь пострадавшим при взрыве газа в доме

12:44 26.02.2021 Последствия взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Источник: 52.mchs.gov.ru

12:46 26.02.2021 Психологическую помощь эвакуированным гражданам оказывают специалисты ГУ МЧС по Нижегородской области, а также Приволжского филиала Центра экстренной психологической помощи. Читайте также: Психологи МЧС работают с пострадавшими при взрыве газа нижегородцами

12:47 26.02.2021 ГУ МЧС по Нижегородской области разместило видео с места взрыва газа в пристрое к многоэтажке в Нижнем Новгороде. Читайте также: Появилось видео с места взрыва газа в Нижнем Новгороде

12:48 26.02.2021 Под завалами находятся два человека — вероятно, сотрудники кафе. С одной женщиной спасатели установили связь. Еще один человек, находившийся в момент взрыва в стоматологии по соседству, получил легкое ранение. Читайте также: В Нижнем Новгороде спасатели пытаются извлечь из-под обломков женщину

12:50 26.02.2021 Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Читайте также: По факту разрушения пристроя к дому в Нижнем Новгороде возбуждено дело

12:51 26.02.2021 Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде. Источник: 52.mchs.gov.ru

12:54 26.02.2021 Прошло первое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. По итогам заседания заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов и заместитель главы города Дмитрий Сивохин встретились с эвакуированными жителями корпуса №2 дома №3 по Мещерскому бульвару. Встреча прошла в пункте временного размещения, в школе №41.

12:55 26.02.2021 Заместитель губернатора отметил, что на месте также работают представители газовой службы. Сам дом не газифицирован, вместе с тем рядом проходит газопровод. Принимаются меры для оценки его состояния. При этом дом не отключен от тепло‑ и водоснабжения.

12:55 26.02.2021 В ликвидации последствий ЧП сейчас задействовано около 300 человек. Продолжается разбор завалов, сказал замгубернатора Дмитрий Краснов.

12:55 26.02.2021 Заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин сказал, что сегодня же будут привлечены эксперты для оценки состояния здания.

12:55 26.02.2021 «Эксперты будут оценивать состояние несущих строительных конструкций. До завершения этой работы, до того, как мы убедимся, что никакой угрозы жизни и здоровью нет, доступ к месту жительства будет ограничен. Надеюсь, что первые выводы о состоянии несущих конструкций мы сделаем уже сегодня вечером. Если эксперты решат, что в доме находиться опасно, то людям будет предоставлено временное жилье в гостинице», — сказал Дмитрий Сивохин.

12:56 26.02.2021 По данным МЧС, в результате происшествия нарушено остекление 1-го и 2-го этажей жилого дома, повреждено более 100 оконных проемов.

12:56 26.02.2021 На месте происшествия был развернут подвижный пункт управления ГУ МЧС России по Нижегородской области. В настоящее время аварийно-спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Предпринимаются действия по спасению из-под завалов женщины, которая была обнаружена ранее. Кроме того, ведутся поиски еще одной женщины.

12:57 26.02.2021 Извлечение пострадавших из-под завалов после взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

12:57 26.02.2021 В ликвидации последствий данного происшествия задействованы Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России, а также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части.

12:59 26.02.2021 Три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

12:59 26.02.2021 По словам нижегородского губернатора, два человека не получили серьезных повреждений. Речь идет о ранах от осколков стекла. Молодую женщину, которую извлекли из-под завалов, госпитализировали в Приволжский исследовательский медицинский университет. У нее зафиксированы термические ожоги. Продолжаются поиски еще одного человека, находящегося под завалами.

13:00 26.02.2021 Спасатели извлекли из-под обломков кафе женщину. По сообщениям очевидцев она получила серьезные ожоги.

13:01 26.02.2021 ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

13:16 26.02.2021 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что три человека были госпитализированы в результате ЧП на Мещерском бульваре. Читайте также: Нижегородский губернатор сообщил о госпитализации раненых при взрыве газа

13:18 26.02.2021 Видео СУ СКР по Нижегородской области

13:23 26.02.2021 Пострадавший после взрыва газа автомобиль. 52.mchs.gov.ru

13:28 26.02.2021 При взрыве в суши-баре в Нижнем Новгороде пострадал пациент стоматологической клиники, которая находится по соседству, сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков.

13:30 26.02.2021 По данным ГУ МЧС Нижегородской области, в результате происшествия площадь обрушения составила 200 кв. м, объем завала составляет 576 куб. м, строение дома не повреждено.

13:31 26.02.2021 Погибших нет, пострадали три человека. В пункте временного размещения находятся 106 человек, в том числе18 детей.

13:31 26.02.2021 Привлекаемые силы и средства: задействованы 240 человек, 65 единиц техники, в том числе от МЧС — 133 человека, 31 единица техники.

13:32 26.02.2021 Службы спасения на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

13:59 26.02.2021 По словам главы нижегородского МЧС Валерия Синькова, конструкции обрушены на площади 200 кв метров. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу 240 человек и 65 единиц техники от различных экстренных служб, в том числе 133 человека и 31 единица техники от МЧС. Об этом: После взрыва в Нижнем Новгороде число эвакуированных увеличилось

14:05 26.02.2021 Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде. Источник: nnovgorod.sledcom.ru

14:16 26.02.2021 Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов отметил, что дом не был газифицирован, однако недалеко проходит газопровод. На данный момент дом не отключен от тепло‑ и водоснабжения. Об этом: Эксперты оценят состояние дома после взрыва в Нижнем Новгороде

14:38 26.02.2021 Министерство здравоохранения Нижегородской области сообщает о состоянии пострадавших в ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Из трех госпитализированных один человек после осмотра врачей был направлен на амбулаторное лечение. Его состояние не вызывает опасений у медиков. Одна женщина госпитализирована в городскую больницу №39, ей провели КТ-обследование, провели консультации с нейрохирургами. Пострадавшая также направлена на амбулаторное наблюдение. Еще одна молодая женщина, которую спасли из-под завала, доставлена в ПИМУ.

14:39 26.02.2021 У женщины, вызволенной из-под обломков, 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. В данный момент ей проводят бронхоскопию, врачи подозревают термоингаляционную травму и продолжают обследование. Ее состояние оценивается как тяжелое, она находится в реанимации.

14:39 26.02.2021 Психологи МЧС помогают пострадавшим в результате взрыва газа. Источник: 52.mchs.gov.ru

14:39 26.02.2021 После взрыва газа в пристрое к жилому дому на Мещерском бульваре были госпитализированы три человека. Двое были отправлено долечиваться амбулаторно. Третья пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение. У нее 35% ожогов тела, резаная рана и ушибы головы. Подробности в материале: Одна из пострадавших при взрыве в Нижнем Новгороде находится в реанимации

14:43 26.02.2021 Машины скорой помощи на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Источник: 52.mchs.gov.ru

15:19 26.02.2021 УК РФ Статья 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. Напомним, по факту разрушения пристроя к многоэтажному дому в Нижнем Новгороде следователи возбудили уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

15:20 26.02.2021 Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре. 52.mchs.gov.ru

15:31 26.02.2021 Владелец обрушившегося в Нижнем Новгороде суши-бара утверждает, что газа в его заведении не было. «Взорвалось не у нас, мы являемся пострадавшими», — написал предприниматель в Instagram. Ранее он опубликовал кадры из машины скорой помощи, в которой ехал вместе с пострадавшей по имени Наталья.

16:19 26.02.2021 На территории Канавинского района, где 26 февраля произошел взрыв газа в пристрое к жилому дому, введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Перекрыт переход к Мещерскому бульвару от станции метро «Стрелка», изменены маршруты троллейбусов №10 и №25, которые осуществляют перевозки в этом районе. Читайте также: В районе Нижнего Новгорода после взрыва объявлен режим ЧС

17:02 26.02.2021 На Мещерском бульваре продолжаются работы по разбору завалов после взрыва. Фото пресс-службы управления МЧС по Нижегородской области

17:56 26.02.2021 «Ощущение было очень страшное. И даже никто сразу ничего не понял. Но когда выскочили, было очень сильное задымление в подъезде, не видно было даже ничего абсолютно, темнота. Ощущение, что это конец света», — рассказала жительница дома Анна Глебова «Пятому каналу».

17:56 26.02.2021 «Взрыв такой. Дом зашатало, землетрясение как будто. Баллов пять… Сначала подумал — либо лифт упал, либо в метро чего», — рассказывает очевидец Эдуард.

17:57 26.02.2021 Осколками помяло и выбило стекла припаркованных машин. Ударная волна была такой силы, что окна выбило даже на 12-м этаже здания. Осколки разбросало за сотни метров.

17:57 26.02.2021 Автомобили пострадали после взрыва газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

18:19 26.02.2021 Жители пяти из шести подъездов пострадавшего дома на Мещерском бульваре могут вернуться в свои квартиры. Домой они будут возвращаться группами по несколько человек в присутствии сотрудников правоохранительных органов и МЧС. Об этом сообщил первый заместитель главы города Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин на встрече с жителями, состоявшейся по итогам заседания комиссии по ЧС.

18:21 26.02.2021 «По предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. Поэтому жители подъездов 1-го и 3-гокорпусов, а также 2-го подъезда 2-гокорпуса могут возвращаться домой. Жители первого подъезда 2-го корпуса дома номер 3 на Мещерском бульваре, если им негде переночевать, сегодня с 18:00 могут на ближайшие сутки разместиться в гостинице «arinsParkHotel, где им будет предоставлено трехразовое питание», — заявил замглавы Нижнего Новгорода Сивохин.

18:21 26.02.2021 По словам первого заместителя главы города, в доме есть вода и отопление, а электричество не подключат до следующего заседания штаба. «Всех тех, кто сочтёт своё проживание в доме невозможным, мы также будем размещать в гостинице», — подчеркнул Дмитрий Сивохин.

18:22 26.02.2021 Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

18:40 26.02.2021 Жильцам только пяти из шести подъездов дома на Мещерском бульваре, где утром произошел взрыв, разрешили вернуться домой. Жильцы первого подъезда второго корпуса могут разместиться в отеле Marins Park Hotel в случае отсутствия альтернативных вариантов проживания, им будет предоставлено трёхразовое питание. Подробности в материале: Жильцы подъезда после взрыва в Нижнем Новгороде не вернутся домой

18:41 26.02.2021 Разбор завалов на месте взрыва. 52.mchs.gov.ru

18:42 26.02.2021 На месте происшествия на Мещерском бульваре продолжаются работы по разбору завалов. На месте работает кинологический расчёт с собаками от волонтерских организаций «Ониксс» и «Рысь». Они проверяют место происшествия на наличие возможных пострадавших. На данный момент с места вывезено семь КамАЗов строительного мусора (56 тонн), сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

18:43 26.02.2021 На месте работает кинологический расчёт с собаками от волонтерской организации «Рысь». 52.mchs.gov.ru

18:43 26.02.2021 Разбор завалов на месте взрыва в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru.

18:46 26.02.2021 На месте взрыва работает кинологический расчёт с собаками от волонтерской организации «Рысь». 52.mchs.gov.ru.

19:03 26.02.2021 В районе дома на Мещерском бульваре после взрыва продолжаются работы по разбору завалов. Помимо спасателей, на месте происшествия работают представители поисково-спасательных отрядов «Рысь» и «Ониксс» с собаками. Площадка проверяется на наличие возможных пострадавших. Читайте также: С места взрыва в Нижнем Новгороде вывезли больше 50 тонн мусора

19:22 26.02.2021 Разбор завалов на месте взрыва. 52.mchs.gov.ru.

19:35 26.02.2021 На месте обрушения на Мещерском бульваре продолжаются работы по разбору завалов и вывозу строительного мусора с территории обрушения. В разборе завалов задействованы сотрудники МЧС, Приволжского регионального поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательные формирования Нижегородской области. На данный момент с места происшествия вывезено 64 тонны строительного мусора, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

20:15 26.02.2021 Аварийно-спасательные работы на месте взрыва в Нижнем Новгороде. 52.mchs.gov.ru

20:48 26.02.2021 К вечеру 26 февраля на место ЧП в Нижнем Новгороде прибыл губернатор Глеб Никитин, сообщает его пресс-служба.

20:58 26.02.2021 Как стало известно, по предварительным выводам экспертов, несущие конструкции дома не пострадали. Поэтому жителям подъездов 1 и 3 корпусов, а также 2-го подъезда 2 корпуса разрешили вернуться домой. Жильцы будут возвращаться домой группами по несколько человек в присутствии сотрудников правоохранительных органов и МЧС, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области. Часть жильцов дома размещена в гостинице — 41 человек, в том числе пятеро детей. Им будет предоставлено трехразовое питание.

20:58 26.02.2021 Глава нижегородского МЧС Валерий Синьков. 52.mchs.gov.ru

21:38 26.02.2021 Пользователи соцсетей обсуждают утренний взрыв на Мещере. «У нас в седьмом небе дома тряслись», — пишет Ирина Ирина. «Не тряслись у нас дома, но взрыв был слышен хорошо. Вот школу 176-ую тряхануло», — опровергла Елена М. «Я над ним живу, знатно шмякнуло», — написал Антон С. «41 школа дрогнула», — сообщила Анастасия К. Читайте подробнее: Нижний Новгород «тряхануло»: что пишут о взрыве газа в соцсетях

21:50 26.02.2021 Жителям нескольких подъездов пострадавшего дома на Мещерском бульваре разрешили вернуться в свои квартиры. 52.mchs.gov.ru

22:17 26.02.2021 Прокуратурой Нижегородской области организована проверка соблюдения действующего законодательства в связи с инцидентом, связанным с газовоздушной смесью на Мещерском бульваре Канавинского района. На место происшествия выезжали заместитель прокурора области и прокурор района. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба областной прокуратуры 26 февраля.

22:19 26.02.2021 Напомним, ранее сообщалось о выезде на место происшествия и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Дмитрия Канонерова. Читайте также: По факту разрушения пристроя к дому в Нижнем Новгороде возбуждено дело

22:21 26.02.2021 Старший помощник руководителя следственного управления СКР Юлия Склярова. nnovgorod.sledcom.ru

22:27 26.02.2021 Приоритетной версией следственных органов о причине взрыва в Нижнем Новгороде 26 февраля является утечка газа из газораспределительной системы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Причиной взрыва стало не оборудование, расположенное в кафе. Подробности в материале: Губернатор назвал предварительную причину взрыва в Нижнем Новгороде

22:34 26.02.2021 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. government-nnov.ru

22:52 26.02.2021 «По предварительным оценкам экспертов, дом находится в состоянии, пригодном для проживания. В первой половине дня планируется завершить проведение экспертизы, а также обследование вместе с собственниками всех помещений на предмет определения ущерба. Во многих квартирах вылетели стекла, подлежат замене окна. Мы приняли решение оперативно выделить средства для ликвидации ущерба. Документально засвидетельствуем все последствия ущерба и обязательно окажем материальную помощь пострадавшим. Это касается не только жильцов дома, но и коммерческих помещений, и автотранспорта — их владельцам также будет оказана поддержка в документальном освидетельствовании размера ущерба и определении юридических последствий. Никого не оставим без помощи», — подчеркнул Глеб Никитин.

22:55 26.02.2021 Нижегородский губернатор выразил надежду, что уже к завтрашнему дню, 27 февраля, жители дома вернутся к обычному образу жизни. «Завал должны разобрать до 8 утра. Работа будет вестись в круглосуточном режиме, сил и средств достаточно», — добавил Никитин.

22:55 26.02.2021 Продолжаются работы по вывозу строительного мусора с места происшествия. 52.mchs.gov.ru

22:56 26.02.2021 Мещерский бульвар, д.3 к. 2 до взрыва. Скриншот ЯндексКарты

09:02 Волжско-Окское управление Ростехнадзора подключилось к расследованию причин взрыва в пристройке жилого дома в Нижнем Новгороде.

09:02 «В Нижнем Новгороде в помещении кафе, расположенном в пристройке многоквартирного жилого дома на Мещерском бульваре, 26 февраля 2021 года произошел взрыв. После завершения аварийно-спасательных работ обнаружено разрушение тела трубы газопровода, эксплуатируемого ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», проходящего в 50 метровой зоне от поврежденного помещения. Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) сформирована комиссия, приступившая к расследованию технических причин аварии. Приоритетно проверяется версия о возгорании газа после разгерметизации трубы газопровода», — говорится в официальном сообщении.