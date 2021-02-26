Куйбышевский район, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области возбуждено дело о получении крупной взятки в отношении главы администрации Куйбышевского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 26 февраля.

Следователи полагают, что в период с 2019 года по 2021 год Наталья Мирющенко получила от представителя компании, победившей на торгах на выполнение строительных работ для муниципальных нужд, взятку в размере 2,7 млн рублей. Чиновница пообещала покровительство по вопросу исполнения муниципального контракта.

В настоящее время решается вопрос об аресте главы муниципальной администрации.

Материалы уголовного дела находятся у сотрудников отдела по расследованию особо важных дел. Следователи восстанавливают картину произошедшего.

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