Екатеринбург, , 12:22 — REGNUM Вирус SARS-CoV-2 обнаружили в Свердловской области ещё у 182 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения: 25 февраля 2021 года в регионе выявили 178 носителей коронавируса (суточный минимум с августа 2020 года). Всего подтверждено 77 333 случая заражения вирусом с начала пандемии.

Диагноз подтверждён за прошедшие сутки у жителей Екатеринбурга (68 человек), Арамильского, Артинского, Асбестовского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Среднеуральска, Сухого Лога и Туринского городского округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе оштрафовали жителей, которые по прибытии из-за границы нарушили требования по сдаче тестов на COVID-19, почти на 2,3 млн рублей.

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