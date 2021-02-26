Ярославль, 26 февраля, 2021, 12:20 — ИА Регнум. С 1 марта в Ярославской области начнётся заготовка антиковидной плазмы. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Yarregion.ru Станция переливания крови

«По мнению специалистов, у определенной группы пациентов с COVID-19 переливание плазмы является одним из эффективных методов лечения. Плазма берется у людей от 18 до 55 лет, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией в легкой или средней форме», — рассказал в социальных сетях губернатор.

Работа по забору и заготовке плазмы будет идти на базе областной станции переливания крови.