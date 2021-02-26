Воронеж, , 12:19 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждена смерть 21 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщили в региональном оперативном штабе 26 февраля.

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При этом в регионе продолжает фиксироваться устойчивое снижение суточного прироста новых заразившихся коронавирусом. Впервые с осени число новых случаев заражения оказалось ниже 300 — за минувшие сутки подтверждено 298 случаев. Накануне, 25 февраля, сообщалось о 301 новом заразившемся.

Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили уже 67 276 человек, из них выздоровели 61 108. Общее число жертв новой инфекции в Воронежской области достигло 2 283 человек.