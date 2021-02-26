Баку, , 12:19 — REGNUM Грузия, как и другие страны, при желании может присоединиться к общей платформе по восстановлению Нагорного Карабаха. Такое заявление 26 февраля сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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Глава государства отметил важность результатов деятельности трёхсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров Азербайджана, Армении и России для всего региона.

«И Турция, и Иран, и в будущем — если будет желание — и Грузия могут присоединиться к этой платформе», — цитирует ТАСС Алиева.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября 2020 года. Потери в результате боёв понесли обе стороны конфликта. 10 ноября был объявлен режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Соответствующее соглашение было достигнуто между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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