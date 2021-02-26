Москва, , 12:19 — REGNUM В Москву прилетели российские дипломаты, которые покинули КНДР на железнодорожной дрезине, сообщает 26 февраля агентство РИА Новости со ссылкой на МИД России.

В министерстве подтвердили возвращение дипломатов в Москву, которые ранее вылетели из Владивостока. Восемь российских дипломатов и членов их семей вернулись в Россию из КНДР 25 февраля.

Напомним, пассажирское сообщение между Россией и КНДР прекращено из-за закрытых границ. Сотрудники МИД РФ вынуждены были добираться до границы на дрезине, которую они толкали вручную.

Ранее в телеграм-канале российского МИД сообщили, что единственным мужчиной в группе дипломатов оказался третий секретарь посольства Владислав Сорокин. Он и толкал дрезину на участке более одного километра. Путь пролегал через мост над рекой Туманная.

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