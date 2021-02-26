Москва, , 12:17 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» проинформировала, что не рассматривает введение новых специальных тарифов на время по-прежнему действующих ограничений. Это информация сняла все вопросы даже у скептиков. Действительно, такой мировой практики нет, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Можно, конечно, разрабатывать новые идею, оценивать и переосмысливать действующие тарифы для пассажиров, однако пассажир всегда должен быть уверен, что изменения даты, рейса и других условий перелета без согласия пассажира просто невозможны.

С марта 2020 года акции «Аэрофлота» просели со 109,60 руб. до 69,60 руб. з ценную бумагу. На фоне снятия ограничений, роста деловой активности и выхода из рецессии акции крупнейшей российской авиакомпании имеют колоссальный потенциал роста.

Думаю, что к концу марта 2021 года инвесторы будут очень внимательно следить за позитивными новостями от «Аэрофлота». На акциях компании однозначно можно будет очень хорошо заработать», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, у «Аэрофлота» может появится новый тариф, который позволит авиакомпании самостоятельно пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс.

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