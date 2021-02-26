Кемерово, , 12:16 — REGNUM В Кемеровской области продлён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Согласно распоряжению, опубликованному на сайте правительства региона сегодня, 26 февраля, он будет действовать до 31 марта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Продлить по 31 марта 2021 года срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора Кемеровской области — Кузбасса от 14 марта 2020 года № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе, по состоянию на утро сегодня, 26 февраля, за прошедшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, за всё время — 31 584 случая.

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