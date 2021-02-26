Москва, , 12:16 — REGNUM В колониях и СИЗО России началась вакцинация заключённых и сотрудников от COVID-19, сообщили 26 февраля в пресс-службе ФСИН.

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"В учреждениях уголовно-исполнительной системы началась вакцинация против новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время прививочные мероприятия проводятся в 33 территориальных органах ФСИН.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, сделать прививку от COVID-19 коронавируса намерены сделать почти 29% жителей России — однозначно готовы вакцинироваться 10%, скорее готовы 19%.

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