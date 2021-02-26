Вашингтон, , 12:17 — REGNUM Компания Jeep представила новую версию Wrangler, который получил так называемые «полудвери». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый Wrangler с «полудверками» Пресс-служба Jeep

Отмечается, что новинка специально создана для любителей езды на открытом воздухе. Дело в том, что новая версия Wrangler была полностью лишена верхней части боковых дверей, а сам «подоконник» был опущен до уровня бортов багажника.

При этом у внедорожника остались все необходимые детали от стандартной версии, например, петли, крепеж и электрические разъемы.

Ручки в салоне автомобиля заменили ремешки из кожи. Для защиты от непогоды предусмотрены надставки с полиэтиленовыми окнами на молниях.

Необычная конструкция дверей была разработана подразделением Mopar. Пакет Dual-Door доступен для двух‑ и четырехдверных моделей Jeep Wrangler Sport, Rubicon, Sahara, Rubicon 392 и 4xe.

Стоимость пакета Dual-Door составляет от 2350 долларов (174 820 рублей) в зависимости от исполнения модели.

Ранее стало известно, что Jeep планирует выпустить гибридную версию Wrangler в честь своего 80-летия.

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