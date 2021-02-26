Париж, , 12:21 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с председателем Президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Манафи и временным премьер-министром Абделем Хамидом ад-Дбейбой. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства Франции.

Ле Дриан подтвердил «полную поддержку Францией миссии по переходу к демократическому правительству, которую Форум политического диалога Ливии доверил» аль-Манафи и Дбейбе, а также «стремление Франции к тому, чтобы Ливия обрела полный суверенитет, единство и стабильность».

Министр иностранных дел Франции подчеркнул важность для Ливии «представительного и легитимного правительства», которое смогло бы обеспечить организацию национальных выборов, намеченных на 21 декабря 2021 года, а также соблюдение соглашения о прекращении огня, подписанного 23 октября 2020 года под эгидой ООН.

Напомним, 5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии были избраны премьер-министр Ливии Абдель Хамида ад-Дбейба и двое членов президентского совета государства: Муса аль-Куни, Абдалла аль-Ляфи и его глава Мухаммед аль-Манафи. Предполагается, что они организуют в Ливии общенациональные выборы 24 декабря 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщили об отъезде главы правительства национального согласия Ливии