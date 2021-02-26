Берлин, , 12:14 — REGNUM Серию рейдов по жилым домам и коммерческим помещениям провели сотрудники полиции Германии 26 февраля в рамках операции по борьбе с крайне правыми экстремистами, сообщает Reuters.

Рейды прошли в 27 домах и предприятиях, в том числе в адвокатской конторе, при участии нескольких сотен полицейских. По информации правоохранительных органов, в общей сложности было арестовано восемь человек в возрасте от 24 до 55 лет, которые входили в неонацистские группировки Turonen и Garde 20.

Власти заявили, что обе банды в течение многих лет занимались торговлей наркотиками в восточной федеральной земле Тюрингия. Рейды были результатом двухлетних операций по прослушиванию и слежению за радикалами со стороны служб безопасности.