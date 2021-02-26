Воронеж, , 12:14 — REGNUM Самоизоляция для воронежцев от 65 лет и старше продлена в Воронежской области до 15 марта 2021 года. Изменения в указ о режиме повышенной готовности внёс губернатор Воронежской области Александр Гусев 26 февраля.

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В соответствии с изменениями, в Воронежской области разрешено присутствие зрителей на официальных спортивных соревнованиях до 50% от вместимости арены.

Также документом разрешена наполняемость залов до 50% на театральных представлениях и концертах для детей.

Отметим, что 26 февраля впервые с осени 2020 года в Воронежской области суточный прирост новых носителей коронавируса оказался ниже 300 человек — диагноз подтвержден у 298 воронежцев. Всего в регионе за период пандемии подтверждено 67 276 случаев заражения.