Чита, , 12:13 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, от COVID-19 вакцинированы уже более 36 тысяч. Такие данные сегодня, 26 февраля, приводит пресс-служба краевого правительства.

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Также сообщается, что всего в регионе работает 47 стационарных и четыре передвижных пунктов вакцинации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 февраля 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 523 человека, причём 105 из них вновь обнаружили за последние сутки.

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