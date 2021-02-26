Москва, , 12:14 — REGNUM С 1 марта 2021 года арендаторы городской недвижимости в Москве смогут оформить государственные услуги только в электронной форме. Об этом 26 февраля сообщается на сайте столичного департамента городского имущества.

Исключительно в цифровом порядке начнут оформлять разрешения на сделки с арендуемым у города имуществом, внесение изменений в договоры аренды. Также только в электронной форме с 1 марта можно будет заключить дополнительные соглашения к договорам аренды. Подача заявления на предоставление этих госуслуг, подписание и направление результата будет осуществляться на портале mos.ru, сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

«Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели смогут обратиться через портал mos.ru за разрешением на оформление сделок, в том числе субаренды, запросить копии правоустанавливающих документов, получить в собственность земельный участок, заключить дополнительные соглашения. Это наиболее востребованные услуги в имущественно-земельной сфере: в 2020 году ими воспользовались почти 20 тысяч раз», — сказал Гаман.

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