Майкоп, , 12:11 — REGNUM В Адыгее вынесено решение по делу об экстремизме, фигурантом которого выступил местный житель. По приговору Майкопского районного суда за размещение в соцсети материалов, призывающих к экстремистской деятельности ему назначили наказание в виде трех лет и трех месяцев свободы условно, передает ГТРК Адыгея.

Незаконная деятельность обвиняемого была замечена и пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ при мониторинге интернет-мессенджера. Злоумышленник размешал на странице в администрируемой им группе призывы к убийствам сотрудников правоохранительных органов и к организации массовых беспорядков.

По данному факту возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждению ненависти либо вражды и унижению человеческого достоинства.

Помимо условного наказания подсудимому также запретили администрировать информационно-телекоммуникационные сети в течение двух лет.