Пермь, , 12:11 — REGNUM На территории Пермского края в 2020 году подразделения Банка России и кредитных организаций выявили и изъяли из денежного оборота 241 поддельный российский денежный знак на сумму 1,1 млн рублей. По сравнению с 2019 годом количество выявленных фальшивых денег уменьшилось на 31%, а их общая сумма — на 29%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большую часть выявленных подделок составляют купюры номиналом в 5 тыс. рублей — 216 штук. На втором месте банкноты номиналом 1 тыс. рублей — 21 штука. Также было выявлено по одной поддельной банкноте номиналами 2000 и 500 рублей и две пятирублевые монеты.

В двух случаях выявлены поддельные банкноты иностранных государств. Лидерами у фальшивомонетчиков остаются 100-долларовые купюры США. По сравнению с 2019 годом количество фальшивых банкнот иностранных государств сократилось в семь раз.

Стоит отметить, в России в течение нескольких лет уровень фальшивомонетничества остается стабильно низким: на 1 млн банкнот в обращении приходится семь подделок.

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