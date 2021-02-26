Стокгольм, , 12:16 — REGNUM Бывший министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари отказался от попыток снова прописаться на территории Швеции. Об этом 26 февраля сообщила газета Fria Tider.

Журналисты отмечают, что Наджах аш-Шамари привлек внимание в ноябре 2019 года, когда шведским СМИ удалось узнать, что, будучи министром обороны Ирака, он также был гражданином Швеции и получал социальные пособия. После разоблачения иракский политик уехал из Швеции.

Вскоре, после оставления своего поста в правительстве Ирака, он снова захотел прописаться в Швеции.

Однако попытка прописаться не увенчалась успехом, после того как налоговая служба Швеции отклонила его заявку. Стокгольмский суд в конце 2020 года подтвердил решение ведомства, но экс-министр подал апелляцию. Однако, как утверждает издание Nyheter Idag, аш-Шамари отказался от «шведской мечты», и не стал обжаловать данное решение суда.