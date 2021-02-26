Санкт-Петербург, 26 февраля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пожарные тушили вагон скоростного пассажирского поезда «Невский экспресс». По данному факту начата проверка. Об этом 26 февраля сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре (СЗТП).

Дарья Драй ИА REGNUM Железнодорожные пути

Задымление вагона поезда № 747/748 «Невский Экспресс» сообщением Санкт-Петербург — Москва произошло около 20:50 мск 25 февраля на территории Вагонного участка Санкт-Петербург — Московский. Силами отряда МЧС Невского района Петербурга возгорание было локализовано.

«Пострадавших нет, розлива нефтепродуктов не имеется. Причины произошедшего в настоящее время устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц. Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.