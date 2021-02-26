Чита, , 12:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 февраля 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 38 523 человека, причём 105 из них вновь обнаружили за последние сутки.

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Из них 36 728 пациентов (+120 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 717 человек (+4 пациента за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 77 (+7 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 21 (-4 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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