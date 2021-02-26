Нижний Новгород, , 12:08 — REGNUM На месте взрыва газа, произошедшего утром 26 февраля в Нижнем Новгороде, продолжаются спасательные работы. Пристройка, в которой находилось кафе «Самурай», разрушена. По предварительным данным, в помещении произошел «хлопок газовоздушной смеси» (взрыв бытового газа).

Сейчас под завалами находятся два человека — вероятно, сотрудники кафе. С одной женщиной спасатели установили связь. Еще один человек, находившийся в момент взрыва в стоматологии по соседству, получил легкое ранение.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев обещает, что город окажет «помощь людям, чьему здоровью причинен вред, а также тем, кто пострадал материально».

Специалисты изучают место взрыва. Сам жилой дом, расположенный пор адресу: Мещерский бульвар, дом 3, корпус 2, не был газифицирован.

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