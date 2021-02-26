Стокгольм, , 12:11 — REGNUM В настоящее время в Швеции зарегистрировано 85 смертельных случаев, предположительно вызванных побочными эффектами вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на отчет Государственного фармацевтического управления сообщила газета Fria Tider.

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Как подчеркивают журналисты, 25 февраля число умерших, которые якобы скончались от последствий введения в организм препарата, выросло до 85 человек. Большинство летальных исходов пришлись на пожилых людей старше 70 лет.

В общей сложности в отношении вакцин производства Pfizer и Moderna в Государственное фармацевтическое управление Швеции поступило 1 234 сообщения о летальных исходах из-за предполагаемых побочных эффектов.

458 случаев были классифицированы как «серьезные».

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