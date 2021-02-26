Казань, , 12:08 — REGNUM В Татарии за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 человек. Днем ранее COVID-19 выявили у 55 жителей республики. Всего зарегистрирован по состоянию на 26 февраля 17 871 случай инфицирования. Выздоровели в общем итоге 14 414 пациентов, за сутки — 78 человек. С начала наблюдения подтверждены 328 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коронавируса стали пять человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары из числа заболевших за минувший день госпитализировали 18 пациентов, 34 — лечатся на дому. Наибольшое число инфицированных выявлено среди жителей в возрасте от 30 до 50 лет — 18 человек, от 60 до 70 лет — 12 зараженных, еще 10 — в возрасте от 50 до 60 лет, пятеро — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 35 новых носителей вируса, двое проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в детских садах Татарии утренники с участием родителей возможны, но только при соблюдении необходимых требований. Руководство детского сада вправе само принимать решение о проведении мероприятий.

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