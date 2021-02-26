Стокгольм, , 12:10 — REGNUM Министра здравоохранения и социальных дел Швеции Лен Халленгрен обвинили во «лжи в прайм-тайм» после того, как она попыталась объяснить в эфире телеканала SVT отношения правительства к масочному режиму в стране. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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«Я, действительно, утверждаю, что я лично, Агентство общественного здравоохранения и многие другие говорили с начала пандемии, что следует использовать маски», — заявила министр.

Однако ведущий автор крупнейшей в Швеции еженедельной газеты Dagens Nyheter Сусанна Сильфвершельд написала у себя в Twitter, что «министр лгала в прайм-тайм».

Заявление Халленгрен также раскритиковали представители отделения «Умеренных» в Стокгольме.

«Ложь. Однако Умеренные в Стокгольме прошлым летом призывали ввести масочный режим в общественном транспорте», — говорится в одном из постов на официальной странице партии в Стокгольме.

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