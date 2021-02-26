Старый Оскол, Белгородская область, , 12:05 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко возобновил тренировочный процесс. Об этом 26 февраля он написал в Instagram.

«Сборы в Старом Осколе», — написал Емельяненко, опубликовав фотографии с тренировки.

Емельяненко выступает в MMA-промоушене Bellator.

Ранее сообщалось, что он переболел COVID-19. В январе он был госпитализирован в Москве.

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