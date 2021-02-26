Стокгольм, , 12:08 — REGNUM Региональная система здравоохранения в лене Стокгольм находится в «напряженной ситуации». В шведской столице наблюдается высокий уровень распространения инфекции. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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По данным столичного депздрава, в настоящее время в больницах Стокгольма от COVID-19 проходят лечение 282 пациента, 36 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

В связи с возросшим распространением коронавируса в Стокгольме ожидают, что через пару недель в регионе увеличится число пациентов, которым потребуется стационарное лечение.

Как отмечают журналисты, в столичном департаменте здравоохранения понимают возрастающие риски и предпринимают меры к увеличению нагрузки на больницы.