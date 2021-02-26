Сеул, , 12:07 — REGNUM На конец января 2021 года число абонентов сети пятого поколения 5G в Южной Корее приблизилось к отметки 13 млн человек. Об этом сообщает News Etoday со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

Согласно опубликованным данным, на конец января текущего года в стране насчитывалось 12 869 930 пользователей 5G, что на 8,6% или 1 018 557 человек больше, чем в декабре прошлого года.

Известно, что 5,96 млн пользователей сети 5G приходится на абонентов SK Telecom, 3,92 млн пользователей — абонентов KT, 2,97 млн пользователей — абонентов LG U Plus.

Общее количество абонентов мобильной связи в стране составило 70, 690 млн человек. Примерно 80% из них пользуются связью четвёртого поколения 4G.