Новосибирск, , 12:03 — REGNUM Уборкой снега на улицах Новосибирска довольны полностью или в значительной степени только 7% горожан. Это следует из результатов опроса, который провёл онлайн-сервис поиска работы SuperJob.

Скорее довольны уборкой снега 18% новосибирцев, 26% — скорее недовольны, совсем недовольны — 38%, затруднились ответить — 11% опрошенных.

При этом, по данным мэрии Новосибирска, за прошедшие с магистралей и улиц города было вывезено 18 319 куб. метров снега, для обработки улично-дорожной сети были использованы 38,4 тонны «Бионорда» и 1200 тонн противогололедной смеси из отсева горных пород.