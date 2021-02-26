Москва, , 12:12 — REGNUM Бизнес-юниты, из которых состоит «Яндекс», решено объединить в две группы. Об этом управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян сообщил 26 февраля на своей странице в Facebook.

Группой «Еком и райдтех» будет руководить генеральный директор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко. Она объединит сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы, такие как «Go», Uber Russia, «Драйв», «Еда», «Лавка», «Едадил», «Маркет».

Вторая группа «Поиск, рекламные и облачные сервисы» объединит бизнесы с рекламной моделью. Это поисковик, рекламные и облачные сервисы. Её руководитель — Андрей Стыскин.

«Их главной задачей станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними», — пояснил Худавердян.

Он добавил, за пределами бизнес-групп останутся сервисы «Кино» и «Музыка», «Беспилотники» и «Авто.ру». Других бизнес-юнитов будут создавать и развивать как в группах, так и вовне. В будущем не исключено формирование новых бизнес-групп.

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